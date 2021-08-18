Українці висловилися щодо виборів на окупованому Донбасі

Понад 50% українців переконані, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей можуть відбутися лише після виведення російських військ. Крім того, Україна має встановити контроль над своїм кордоном з Росією.

Згідно з результатами свіжого опитування, таку думку поділяють 60% українців. Натомість 13% респондентів вважають, що спочатку на окупованих територіях мають відбутися вибори.

Важливо Врегулювання конфлікту на Донбасі не можна починати з виборів, – Кравчук

Думки українців розділилися та залежать від регіону, мови спілкування та електоральних вподобань.

Як змінюється думка, в залежності від регіону

До прикладу, переконані, що перед виборами повинне відбутися виведення російських військових:

83% опитаних на заході;

64% – у центрі;

56% – на півдні.

Іншої думки мешканці східних регіонів та прихильники ОПЗЖ. Саме вони постійно перебувають під впливом російської пропаганди.

Електоральні вподобання грають величезну ролі

Прихильники виборів після виведення російських військ є:

80,5% виборців "Європейської солідарності";

71,5% – "Батьківщини";

62% – "Слуги народу".

А як щодо мови

Дотримуються думки, що спочатку потрібне виведення військ, більшість україномовних респондентів (69%) і відносна більшість російськомовних (45%, при 16% тих, хто дотримується протилежної точки зору).

Що відомо про дослідження? Опитування провела соціологічна служба Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв'ю. Загалом опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованого Криму та територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу можливе лише після виведення з них російських військ. Україна у жовтні 2020 року хотіла провести місцеві вибори у всіх регіонах, але Росія відмовилася виводити свої війська з окупованих територій.