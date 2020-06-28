"Ні – репресіям! Свободу політв'язням!" – з таким гаслом в центрі Києва вийшли на марш солідарності з Білоруссю. Громадські активісти хочуть привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації у сусідів.

Учасники маршу також пікетують посольство Білорусі. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Спочатку активісти зібралися на Майдані Незалежності. Потім вирушили маршем під пам'ятник Михайлові Жизневському, який загинув під час Революції Гідності: там була хвилина мовчання. Опісля учасники акції знову повернулися на головну площу Києва.

Довідка. Жизневський брав участь у Євромайдані він брав участь з перших днів. Входив до Самооборони Майдану. Останні 7 років жив в Україні, адже білоруська влада його переслідувала. Загинув 22 січня 2014 року орієнтовно 9:00 від кулі снайпера, яка потрапила в серце.



До маршу долучилися приблизно 70 людей. Серед них були як громадяни України, так і ті, хто приїхали з Білорусі та з тих чи інших причин перебувають зараз далеко від дому.

За словами організаторів, найбільше обурює те, що у білоруській владі нічого не міняється. Активісти прийшли, аби висловити свою підтримку тим, кого катують у тюрмах цієї країни.

Марш солідарності з Білоруссю та пікет посольства / Фото 24 каналу (Алла Жигадло)

Одна з учасниць маршу, білоруска Анастасія наголосила: ситуація, яка складається зараз у Білорусі, її дуже хвилює. Адже 97% громадян там не мають права вільного вибору.

За неофіційними даними, чинну владу підтримують лише 3%, а 97% хочуть змін. Я б дуже хотіла, аби ці зміни були. Адже ми, білоруси, є мирними людьми, ми хочемо нового життя. Ми вже втомилися,

– пояснила вона.

Ще один активіст – Олексій – наголосив, що протягом 25 років не бачив у своїй країні жодних позитивних змін, стає тільки гірше. Через карантин він не може поїхати у Білорусь, тому вирішив відвідати марш солідарності в Києві.

"Хочу підтримати своїх земляків, які зараз перебувають там, в Мінську. Яких забирають в тюрми, кидають за ґрати. Які, в принципі, нічого не можуть зробити. Але зараз вони почали збиратися", – зазначив він.

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