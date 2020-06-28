Українці вийшли на марш солідарності з Білоруссю: пікетують посольство – фото, відео
"Ні – репресіям! Свободу політв'язням!" – з таким гаслом в центрі Києва вийшли на марш солідарності з Білоруссю. Громадські активісти хочуть привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації у сусідів.
Учасники маршу також пікетують посольство Білорусі. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.
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Спочатку активісти зібралися на Майдані Незалежності. Потім вирушили маршем під пам'ятник Михайлові Жизневському, який загинув під час Революції Гідності: там була хвилина мовчання. Опісля учасники акції знову повернулися на головну площу Києва.
До маршу долучилися приблизно 70 людей. Серед них були як громадяни України, так і ті, хто приїхали з Білорусі та з тих чи інших причин перебувають зараз далеко від дому.
За словами організаторів, найбільше обурює те, що у білоруській владі нічого не міняється. Активісти прийшли, аби висловити свою підтримку тим, кого катують у тюрмах цієї країни.
Марш солідарності з Білоруссю та пікет посольства / Фото 24 каналу (Алла Жигадло)
Одна з учасниць маршу, білоруска Анастасія наголосила: ситуація, яка складається зараз у Білорусі, її дуже хвилює. Адже 97% громадян там не мають права вільного вибору.
За неофіційними даними, чинну владу підтримують лише 3%, а 97% хочуть змін. Я б дуже хотіла, аби ці зміни були. Адже ми, білоруси, є мирними людьми, ми хочемо нового життя. Ми вже втомилися,
– пояснила вона.
Ще один активіст – Олексій – наголосив, що протягом 25 років не бачив у своїй країні жодних позитивних змін, стає тільки гірше. Через карантин він не може поїхати у Білорусь, тому вирішив відвідати марш солідарності в Києві.
"Хочу підтримати своїх земляків, які зараз перебувають там, в Мінську. Яких забирають в тюрми, кидають за ґрати. Які, в принципі, нічого не можуть зробити. Але зараз вони почали збиратися", – зазначив він.
Марш солідарності з Білоруссю в Києві: дивіться відео
Що відомо про протести в Білорусі
- В Білорусі готуються до президентських виборів, призначених на 9 серпня. 19 червня завершився збір підписів за кандидатів для участі в президентських виборах.
- Початок передвиборчої кампанії в Білорусі відзначився затриманням опозиціонерів.
- Ввечері 18 червня у центрі Мінська відбувся протест. Пікет підтримки перетворився у "ланцюг солідарності", який тривав понад шість годин.
- Люди вишикувалися в "ланцюг солідарності" також в Гомелі, Могильові, Бобруйську, Барановичах, Гродно, Вітебську.
- 19 червня у Мінську ОМОН почав витісняти учасників акції з проспекту Незалежності. Почалися затримання.