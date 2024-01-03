"Занадто рожева картина війни": українці втомилися від телемарафону, – NYT

Відоме американське видання стверджує, що значна частина українських громадян припинила дізнаватися новини за допомогою телемарафону "Єдині новини". Воно наголошує, що глядацька аудиторія та довіра протягом останнього часу різко впали.

Раніше КМІС оприлюднював дані про те, що рівень довіри до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Станом на грудень 2023 року показник зменшився до 43 %.

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Українці втомилися від телемарафону

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року українці мали змогу оперативно дізнаватися актуальні новини за допомогою цілодобового телемарафону.

У телемарафоні демонстрували кадри українських танків, що підривають російські позиції, медиків, які працюють поблизу лінії фронту, та політичних лідерів, які збирають підтримку за кордоном.

Телемарафон "Єдині новини" став головним інструментом інформаційної війни в Україні, і урядовці, які регулярно виступають у ній, високо оцінюють її роль у протидії російській дезінформації та підтримці бойового духу. Але після майже двох років війни українці втомилися від телемарафону,

– наголосили у The New York Times.

Американське видання наголошує, що глядацька аудиторія та довіра до телемарафону різко впали. Натомість багато глядачів проводять свій час за переглядом популярних розважальних програм.

За інформацією NYT, глядачі скаржаться на те, що телемарафон часто малює занадто рожеву картину війни, приховуючи тривожні події на фронті та зменшення підтримки України з боку Заходу. Зокрема, українців обурює те, що "Єдині новини" так би мовити "не готують громадян до тривалої війни".

Телемарафон "Єдині новини" зазнає змін: що відомо