Українці вважають закрите небо та додаткове озброєння найнеобхіднішою допомогою Заходу

Після початку війни Росії проти України міжнародні партнери надають підтримку нашій державі. Однак українці вважають найнеобхіднішими закриття неба та надання додаткового озброєння.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг". Загалом понад 60% українців вважає, що Захід повинен нам надати саме військову підтримку.

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В Україна 63% громадян вважають, що Захід повинен нам надати саме військову допомогу. Інші варіанти, такі як санкції чи гуманітарна допомога, мають підтримку менше 10% громадян.

Водночас, серед тих, хто обрав варіант військової допомоги, 89% переконані, що Захід повинен закрити небо над Україною. Оскільки респонденти могли обирати кілька варіантів, то ще 49% з тих, хто обрав військову допомогу, переконані, що Захід повинен ще й надати нам зброю.

Також серед варіантів військова медицина (25%), іноземні добровольці (23%), обладнання (20%) та шоломи й жилети (20%).



Яку підтримку має надати Україні Захід / Скриншот

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