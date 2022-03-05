Українці вже розбили головний план Путіна, скоро розіб'ємо й план "Б", – Нацгвардія

Путінська армія продовжує зазнавати невдачі на території України. Громадяни та Сили оборони готові знищити нові плани росії.

Навіть українці, які були за кордоном, готові боронити рідну землю. У Національній гвардії України наголосили, що ми раз і на завжди поставимо переможну крапку у цій нав'язаній нам війні.

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Українці вдарили по "бліцкригу"

Українці перетворили свою мотивацію, відвагу і впертість у кулак, яким вдарили по путінському плану "А", тобто "бліцкригу". Так само ми розіб'ємо план "Б" та інші плани загарбників, зазначили у Нацгвардії.

Відповідним кулаком, додали у пресслужбі Нацгвардії, ми "дамо по морді" головному військовому псевдостратегу росії.

Поки деякі українці вивозили дітей і старших родичів, багато чоловіків і жінок почали повертатися в Україну, щоб долучитися до лав народного спротиву як військові чи волонтери.

За даними Держприкордонслужби, до України з 25 лютого по 5 березня повернулися понад 100 тисяч людей. Більшість з них – це чоловіки призовного віку.

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