У подкасті йдеться не лише про науковий доробок Вернадського, а і про його світогляд, вплив на українську й світову науку, ідейний спадок, який продовжує надихати і сьогодні, пише 24 Канал.

Що відомо про це?

Володимир Вернадський – не просто знаний учений минулого. Його погляди на взаємодію людини, природи та науки стають дедалі більш значущими у контексті сучасних викликів.

Цей випуск подкасту важливий для всіх, адже охоплює такі питання:

Як Володимир Вернадський відстоював українську культуру та освіту;

Чому науковця називають творцем філософії життя;

Яку роль відіграла дружина Вернадського у збереженні спадщини;

Як Володимир Вернадський випередив час, створивши ідею ноосфери;

Чому знаменитого українця ставлять поруч із Ньютоном та Ейнштейном.

Що відомо про Вернадського: дивіться відео

Якщо вам цікаво дізнаватися про українців, які сформували науку, культуру, суспільство, стали відомими в мистецтві чи спорті – відповіді на ці питання доступні на YouTube-каналі ГенокодUA. Тут ведучий подкасту Дмитро Бондаренко разом із командою Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) відкривають маловідомі сторінки історії, розповідають про видатних діячів, винаходи, спортивні досягнення та культурну спадщину, що формували українську ідентичність.

Подкаст "Українці, які змінили світ" – це спосіб зберігати пам’ять і знайти натхнення на власні звершення.