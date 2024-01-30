Українці за кордоном: у Раді пропонують нову умову для консульських послуг військовозобов'язаним

Нова версія законопроєкту про мобілізацію містить у собі норму про тих військовозобов'язаних громадян, що перебувають за межами України. Документ пропонує надавати їм консульські послуги лише за однієї умови.

Кабмін оновив законопроєкт про мобілізацію, який має розглянути Верховна Рада. У документі пропонується змінити умову для надання частини консульських послуг українським чоловікам віком 18 – 60 років, які перебувають за кордоном.

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За якої умови надаватимуться послуги

Проєкт закону передбачає надання українцям за кордоном консульських послуг лише за наявності військово-облікових документів. Мовиться про громадян України чоловічої статі віком 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервистами.

Це стосується навіть оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта громадянина України. Наявність військово-облікових документів та їхню дійсність має перевіряти консульський чиновник.

При цьому законопроєкт пропонує дозволити без цих документів оформлення посвідчення на повернення в Україну, нотаріального оформлення спадщини та консульські дії щодо дітей, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства. Крім цього, згідно з законопроєктом, військово-облікові документи не будуть потрібні для надання консульських послуг тим громадянам України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Що ще пропонує новий законопроєкт