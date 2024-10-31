Деяких українців не раді бачити за кордоном, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що частині українців не раді за кордоном. Таке ставлення до громадян України спостерігається тому, що значна частина живе за рахунок соціальних виплат.

Українців, які не шукають роботу і живуть на соціальні виплати, не раді бачити за кордоном. Про це розповів Володимир Зеленський.

Дивіться також Україна просить Польщу збивати російські ракети: важливо захистити газосховище в Стрию

Яке ставлення до українців за кордоном

Лідери країн хочуть залишити у своїх державах лише тих українців, які працюють.

В Німеччині з 1,1 мільйона – мінімум 300 тисяч не працюють, навіть не намагаються,

– зазначив Зеленський.

Президент України додав, що схожа ситуація спостерігається і в інших країнах Європи.

Зеленський вважає повернення українців з-за кордону складним питанням. Проте припускає, що безробітні українці повернуться з-за кордону одразу після скасування соціальних виплат.

Президент України наголосив на тому, що соціальні виплати для українців за кордоном зникнуть. Країни Європи лише чекають на той момент, коли їхнє суспільство дозволить ухвалити таке рішення.