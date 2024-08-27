За кордоном зараз 7,5 мільйонів українців, їх потрібно повернути без примусу, – Зеленський

Україні потрібно повернути додому українців, які виїхали за кордон після війни. Володимир Зеленський зазначив, що рішення потрібно прийняти восени.

Про це президент розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає 24 Канал.

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Повернення українців з-за кордону

Володимир Зеленський зауважив, що в МЗС не вистачить сил не втратити 7,5 мільйонів українців за кордоном. Він зазначив, що Україна планує створити профільне «Міністерство єдності» для цього. Один із напрямів, яким буде займатися відомство – дати цим громадянам роботу в Україні. Президент переконаний, що це дуже складна місія для кожного міністерства, але досі ніхто не мав такого виклику.

Нам потрібно повернути доросле населення, наших дітей, наших студентів. Без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватися,

– вказав він.

Президент переконаний, що є відсоток людей, які не можуть зробити. Окремим є питання підходу до людей.

Зеленський навів приклад родини, у якій жінка з дитиною виїхали за кордон, а її чоловік, що лишився в Україні, загинув на війні. Президент зазначив, що така людина бачить своє життя за кордоном, тому з такими людьми треба працювати, допомагати. Важливо не втрати ланцюг має Україною та українцями.