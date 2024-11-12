"Наш голос почули": українці зірвали виступ Юлії Навальної на IT-конференції у Лісабоні

На міжнародній ІТ-конференції Web Summit у Лісабоні українські айтівці та активісти зірвали виступ дружини російського опозиціонера Олексія Навального Юлії Навальної.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на львівську блогерку Христину Жук. Раніше саме вона й закликала долучитися до акції, нагадавши про війну в Україні.

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Під час виступу Навальної увімнкнули сигнал повітряної тривоги

Юлія Навальная мала виступати на двох панелях конференції – "Диктатори та цифрове інакомислення" та "Протистояння автократам". Однак під час виступу росіянки на сцену вийшла українка та вигукнула: "Stop Russia. Stop the war!", а присутні в залі ввімкнули сигнал повітряної тривоги.

Внаслідок цього виступ дружини російського опозиціонера зірвався.

Виступ Навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям хто доєднався до акції. На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь якому куточку світу,

– написала Христина Жук.

Цікаво, що на офіційних сторінках конференції ніяк не коментували цю подію, а сама Навальна також ніяк не відреагувала на акцію українців.

Українці зірвали виступ дружини Навального: дивіться відео