Українці зможуть перетинати на автомобілях західні кордони без "зеленої картки"

Кордони Польщі, Словаччини, Угорщини громадяни України можуть перетинати без полісів "Зелена картка".

У відомстві зазначили, що таких домовленостей досягнуто за результатами робочих зустрічей представників Національного банку, Міністерства закордонних справ України та державних органів цих країн.

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Таких домовленостей досягнуто за результатами робочих зустрічей представників Національного банку, Міністерства закордонних справ України та державних органів цих країн,

– йдеться в повідомленні НБУ.

Сьогодні таке рішення підтримала ще й Молдова.

Українські прикордонники також не вимагають наявності полісу "Зелена картка" відповідно до розпоряджень Міністерства закордонних справ України.

Рішення щодо перетину кордону без полісу "Зелена картка" зумовлене запровадженням в Україні воєнного стану.

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