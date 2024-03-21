Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про декларування зброї, отриманої під час війни
Джерело:МВС України
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який спрямований на вдосконалення порядку отримання вогнепальної зброї. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий.
Ще раніше у суспільстві вирували палкі дискусії стосовно легалізації зброї. Станом на зараз Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроєкт.
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Що відомо про цей законопроєкт
Заступник очільника МВС України повідомив, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, спрямований на вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Згідно з оприлюдненими даними, основні положення вищезгаданого проєкту закону полягають у тому, що:
- людина, що знайшла або отримала зброю для участі у відсічі збройної агресії Росії, має її задекларувати. Цю процедуру зроблять безкоштовною та спрощеною;
- цивільна особа повідомляє в поліцію, що знайшла зброю чи боєприпаси. Після цього впродовж 24 годин вона повинна або задекларувати їх, або здати;
- якщо знайдена або задекларована зброя фігурує у кримінальних провадженнях, має видалені чи незаконно змінені маркування або має визначені законом невідповідності, то її вилучатимуть органи Національної поліції.
Таким чином, за словами Драпʼятого, цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану.
Станом на зараз МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту закону до другого читання.
Легалізація зброї в Україні: коротко
- 23 лютого 2022 року Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю. Міністр оборони Олексій Резніков закликав парламентарів дозволити використовувати зброю для самозахисту цивільних людей. Він наголошував, що лише так можна убезпечити людей.
- Однак зауважимо, що законопроєкт №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" внесли у Верховну Раду ще у червні 2021 року. Однак до кінця того року парламент так і не встиг його розглянути.
- 23 червня в Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї. Це сприяє легкому отриманню інформації про зареєстровану зброю. Також повідомлялося про спрощення процедури отримання дозволів у сфері обігу зброї завдяки диджиталізації послуг.
- Олексій Данілов впевнений, що після завершення війни в Україні набуде змін законодавство щодо обігу зброї. Секретар РНБО неодноразово заявляв, що сусідство з Росією вимагає від кожного українця мати в оселі кулемет. Посадовець підтримує легалізацію зброї в Україні.