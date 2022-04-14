Українці знову можуть складати іспити на права категорії "В"

Через воєнний стан складання іспитів водіння на категорію "В" в Україні було призупинено. Тепер наші громадяни знову можуть отримувати права після проходження практичного іспиту.

Сервісні центри МВС відновили прийом практичних іспитів на категорію "В". Усі маршрути погоджені із військовими адміністраціями.

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Зміни в іспиті

Повідомляється, що на період воєнного стану практичний іспит було вирішено спростити до одного етапу. Зокрема, для відкриття категорії "В" та інших категорій іспит буде проходити на лише дорогах загального користування, без вправ на автомайданчику.

Іспит на автомайданчику складатимуть водії категорій "A1", "A" та "B1". Записатися на іспит можна звернувшись ув обраний сервісний центр МВС.

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