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      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Голос України

      Дуже часто лунають закиди, що не можна дорікати Зеленському за неповагу до верховенства права. Бо ж до нього в нас верховенства права не було, тому чому ви від нового президента вимагає дотримання законів?!

      Це лицемірство, насправді. Але чому? Тому що більшість виборців голосувала саме за чесного кандидата, який буде дотримуватись закону і змусить це робити інших. А це дуже важливо, бо не можно змусити всіх жити по закону і одночасно закон порушувати. Так не працює.

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      То ж, за Володимира Зеленського голосували саме як за чесного хлопця. Роблячи ставку на фразу Вацлава Гавела, що 5 років помилок краще, ніж 50 років саботажу. Ніхто ж не вважав і не вважає, що Зеленський щось тямить в економіці? Ні. Ніхто не вважає, що він розбирається в державному управлінні? Не думаю. Ніхто не бачить в ньому досвідченого дипломата? Аж ніяк. То ж голосували саме за чесну людину. Чесність, яка мала б компенсувати некомпетентність. І теоретично така можливість завжи є. Чисто теоретично.

      У результаті, обираючи між професійним, але не чесним (на думку виборців) Порошенком, і не компетентним, але чесним (на думку виборців) обрали Зеленського. За його чесність. Порошенко був ефективним, але не чесним (на думку виборців) і українці вирішили, що більш ефективною буде чесна людина. І обрали Зеленського.

      Саме тому від нього перш за все варто вимагати чесності і дотримання законів. І критикувати перш за все саме за порушення законів, подвійні стандарти і не щирість.

      Саме тому так важливо, що Зеленський порушує закон, коли розганяє Верховну Раду. Бо керуючись політичною доцільністю – це міг би робити Порошенко, а чесна людина має дотримуватись верховенства права.

      Саме тому важливо, що Зеленський призначає Андрія Богдана, порушуючи закон про люстрацію. Бо порушувати закон міг би і Порошенко, але при цьому будучи професіоналом. Чесна людина має дотримуватись закону і змушувати це робити інших.

      Богдан і Зеленський
      Володимир Зеленський та глава АП Андрій Богдан / Фото з сайту президента

      Саме тому обурення викликає призначення на СБУ його друга дитинства, адже і Порошенко міг це зробити, а Зеленський обіцяв прозорі конкурси і відсутність кумівства. Саме тому подавати законопроект про закриті списки після "договорянка" з кимось не можна Зеленському, тому що так би робив і Порошенко. А не чесна людина, яка обіцяла своїм виборцям відкриті списки (хоч мало хто взагалі розуміє, що таке ці відкриті списки).

      Від Зеленського важко вимагати компетентності, так само як і неможливо вимагати чесності від Порошенко чи більшості народних депутатів Верхової Ради. Це факт і факт добре відомий. Але якщо компетентності ще можна навчитись, теоретично, то з чесністю все просто. Ти або відразу чесний, або ні. Ти або відразу виконуєш закони, або ні. Ти або відразу призначаєш людей Коломойського, або ні.

      І тому верховенство права – це ключова вимога до Зеленського. Бо чесність була його головною фішкою. А без неї він не вартий нічого. Як президент країни. І просто хамити депутатам, що так подобається людям, можна було б покликати будь якого вахтера з України. У нас таких багато. Варто лише дати таким людям владу, і вони починають поводити себе як останнє хамло. Але президента обирали не для цього.

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      Автор: Блог Соцмережі, Сергій Фурса
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Розпуск Ради Публікації СБУ Петро Порошенко
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