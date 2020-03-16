Українці повертаються додому перед закриттям авіасполучень: відео
Через поширення коронавірусу, країни масово закривають кордони для в’їзду іноземців. З 17 березня до 3 квітня Україна припиняє пасажирське авіасполучення, а також скасовує наземні міжнародні маршрути. 16 березня в українські аеропорту прибувають останні повітряні рейси з українцями.
Журналістка 24 каналу повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" кожні 10-15 хвилин прибувають нові рейси. Скасовані лише деякі рейси з Німеччини та столиці Австрії – Відня. Зокрема, кореспондентка поспілкувалася з туристами, які прилетіли з Шарм-ель-Шейха та Нью-Йорка.
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Пасажири, які повернулися з Єгипту, перебували в піднесеному настрої. Вони повідомили, що не було жодної паніки, як закордоном, так і під час прибуття в Україну.
Температуру перевіряють і носять маски, а ще рукавички,
– розповіла пасажирка Яна.
Андрій, який прилетів з Нью-Йорка зазначив, що не мав жодних проблем з купівлею авіаквитків. Він додав, що в Америці немає ніякої паніки, багато хто працює з дому.
Я попросився прилетіти в Україну, і тут попрацювати дистанційно. Всі ж, напевно, чули про квитки МАУ, зокрема, про те, як вони піднімали ціни. Я прилетів KLM, в них абсолютно нормальні ціни,
– відзначив Андрій.
Майже всі пасажири, а також і працівники використовують маски. Приміщення дезинфікують, кожну годину роблять оголошення про те, як себе захистити, як часто потрібно мити руки, як правильно носити маски.
З 17 березня з аеропорту "Бориспіль" літаки будуть здійснювати винятково перельоти в межах України.
Карантин в Україні: головне
- Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.
- В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.
Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу