Українці повертаються додому перед закриттям авіасполучень: відео

Через поширення коронавірусу, країни масово закривають кордони для в’їзду іноземців. З 17 березня до 3 квітня Україна припиняє пасажирське авіасполучення, а також скасовує наземні міжнародні маршрути. 16 березня в українські аеропорту прибувають останні повітряні рейси з українцями.

Журналістка 24 каналу повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" кожні 10-15 хвилин прибувають нові рейси. Скасовані лише деякі рейси з Німеччини та столиці Австрії – Відня. Зокрема, кореспондентка поспілкувалася з туристами, які прилетіли з Шарм-ель-Шейха та Нью-Йорка.

Читайте також Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки

Пасажири, які повернулися з Єгипту, перебували в піднесеному настрої. Вони повідомили, що не було жодної паніки, як закордоном, так і під час прибуття в Україну.

Температуру перевіряють і носять маски, а ще рукавички,

– розповіла пасажирка Яна.

Андрій, який прилетів з Нью-Йорка зазначив, що не мав жодних проблем з купівлею авіаквитків. Він додав, що в Америці немає ніякої паніки, багато хто працює з дому.

Я попросився прилетіти в Україну, і тут попрацювати дистанційно. Всі ж, напевно, чули про квитки МАУ, зокрема, про те, як вони піднімали ціни. Я прилетів KLM, в них абсолютно нормальні ціни,

– відзначив Андрій.

Майже всі пасажири, а також і працівники використовують маски. Приміщення дезинфікують, кожну годину роблять оголошення про те, як себе захистити, як часто потрібно мити руки, як правильно носити маски.

З 17 березня з аеропорту "Бориспіль" літаки будуть здійснювати винятково перельоти в межах України.

Карантин в Україні: головне

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.



Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу