Українці віддаватимуть гроші, які колись в них же вкрали, – Фірсов про "гроші Януковича"

Про Януковича та його гроші в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів лідер політичної сили "Альтернатива", екс-депутат, який вивчав питання повернення вкрадених коштів до держскарбниці Єгор Фірсов.

Що за "гроші Януковича"?

Гроші, про які йде мова, були вкрадені з корупційних потоків. Тобто хтось сидів на державних підприємствах і віддавав їх тодішній владі. Велика частина грошей надходила від прокуратури та МВС. Всі ці кошти накопичувалися, але не десь "під матрацом" в Межигір’ї. Їх потрібно було якось легалізувати.

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Як тільки справа почала набирати обертів, то високопосадовці озвучували цифру 32 мільярди доларів. Саме на таку суму, за їх підрахунками, режим Януковича завдав збитків державі. Вже в 2015-2016 роках українцям повідомили про конфіскацію 3,2 мільярда доларів. Проте у 2016 році Краматорський суд видав засекречене рішення щодо цієї справи.

Рішення суду було доволі легко засекретити, посилаючись на війну в країні. Саме тому, на мою думку, було обрано Краматорський суд, а не якийсь інший.

Про засекречене рішення суду

В тому засекреченому судовому рішенні фактично вся справа щодо грошей Віктора Януковича. Там фігурують назви фірм, офшорних компаній, через які виводились кошти.

Однією з причин засекречення міг стати той факт, що у рішенні фігурує прізвище Валерії Гонтаревої, а саме мова йде про фірми, в яких вона на той час працювала. Тобто людина, яка очолювала Національний банк України фактично допомагала Януковичу та його поплічникам легалізувати викрадені гроші в офшорах.

Тобто фактично "змія вкусила себе за хвіст" і щоб ніхто про це не дізнався засекретили рішення суду.

Чому цю справу називають "мильною бульбашкою"?

"Мильна бульбашка" тому, що у засекреченому рішенні суду міститься дуже багато помилок. Перш за все, генпрокурор називає конфісковані гроші як "гроші Курченка", хоча конфіскували їх не в Сергія Курченка, а в Сергія Арбузова. Тобто в обвинувальному вироці і рішенні суду дуже багато юридичних помилок.

Виходить, що юридично позиція прокуратури дуже хитка. Тому ми можемо очікувати, що Курченко та Арбузов через міжнародні інституції можуть домогтися визнання міжнародною спільнотою рішення про конфіскацію їх грошей фіктивним. Тому держава вимушена буде відшкодувати їм ці гроші.

Маємо ситуацію, коли через недопрацювання Генпрокуратури щодо обвинувачення українці віддаватимуть гроші, які колись в них же вкрали.

Про те, які гроші втрачаються і що з цим робити – дивіться в інтерв'ю з Єгором Фірсовим.