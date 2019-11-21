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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Українці вийшли на підтримку протестів у Гонконгу під посольство Китаю: фото, відео

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      Щоб підтримати протестувальників у Гонконгу, у річницю Революці Гідності українці вийшли під посольство Китаю у Києві.

      На акцію зібралася приблизно сотня людей, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

      До теми: Чому протести у Гонконгу порівнюють з Революцією Гідності

      Люди вийшли з плакатами та закликами "Free Hong Kong" (тобто "Вільний Гонконг"). Учасники акції наголошують на тому, що Гонконг треба звільнити від комуністичного тиску авторитарного Китаю. Розповідають про те, що українці, фактично, займаються таким собі "експортом" революції. Адже гонконгці зараз роблять майже те саме, що почали українці рівно 6 років тому.

      Так само як у нас з Росією. Росія і Китай – це майже одне і те саме,
      – прокоментувала учасниця акції Ірина.

      "Я в будь-якому випудку у будь-якій ситуації буду підтримувати всі протестні акції проти такого режиму", – запевнила активістка Вікторія.

      акція підтримка гонконгу
      Люди вийшли з плакатами "КНР, руки геть від Гонконгу!" // фото 24 канал, Марія Писаренко

      акція підтримка гонконгу
      На акцію також прийшов piano extremist з Майдану // фото 24 канал, Марія Писаренко

      Акція на підтримку протестів у Гонконгу // фото 24 канал, Марія Писаренко

      Що відомо про протести у Гонконгу

      Гонконгці намагаються звільнитися з-під авторитарного гніту материкового Китаю. Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно рохи відділений від материкової частини країни. Гонконг існує за своїми законами та за своєю системою, коли авторитарний Китай намагається усіляко тиснути на нього.

      Гонконг вважають таким собі "островом свободи і демократії" порівянно з тим, що відбувається на метериковій частині Китаю.

      Читайте також: Поліція затримує медиків, щоб не допомагали пораненим: фото та відео бурхливих подій у Гонконгу

      Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема – і смертна кара. Жителі Гонконгу почали бити а сполох, що таким чином Китай може переслідувати гонконгців. 

      Більше про протести у Гонконгу – читайте тут.

      протести у гонконгу
      Протести у Гонконгу у цифрах / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Катерина Козачинська, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Революція Гідності Протести у Гонконгу Новини Києва Протести Китай
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