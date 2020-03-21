Українці з дозволами проживання в Європі вилетіли з Києва, досі діяла заборона

Перші українці з посвідками на проживання в інших країнах вилетіли з України. Досі вони не могли зробити це через заборону. Водночас Євросоюз пом'якшив умови карантину через коронавірус для певної категорії громадян України.

Після зустрічі з громадянами уряд дозволив виїзд з України всім, хто має дозвіл на проживання в Європі.

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Про виліт українців з посвідками за кордон

Перші українці вилетіли з Києва 21 березня. Про це повідомляє "Громадське".

Однією з тих, хто вирушив за кордон, була Ольга. Вона розповіла, що має посвідку на проживання в Німеччині. Там вона мешкає вже багато років, має родину та бізнес.

Для прикордонників ми – українці, вони наші посвідки на проживання в інших країнах не сприймали,

– пояснила жінка.

Та додала, що у законодавстві не все передбачили.

Про пом’якшення карантину для українців Євросоюзом

Раніше про те, що ЄС пом'якшив умови карантинних заходів для певної категорії громадян України, у фейсбуці повідомив представник України при ЄС Микола Точицький.

ЄС дозволи в’їзд українцям, які є членами родин громадян ЄС або мають дійсні дозволи на проживання в будь-якій державі,

– йдеться в повідомленні.

Він додав, що таке рішення ухвалили через обмеження щодо перетину кордону в Україні.

Що відомо про обмежувальні заходи

Починаючи з 16 березня, в Україну не можуть потрапити іноземці. Винятки:

іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні;

представники міжнародних організацій;

дипломати, акредитовані в Україні;

та, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;

громадяни України;

діти або інших членів сімей громадян України.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу