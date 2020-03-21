14:32
21 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Українці з дозволами проживання в Європі вилетіли з Києва, досі діяла заборона

      - Читать новость на русском
      Перші українці з посвдками вилетіли за кордон / ua-news.liga.net

      Перші українці з посвідками на проживання в інших країнах вилетіли з України. Досі вони не могли зробити це через заборону. Водночас Євросоюз пом'якшив умови карантину через коронавірус для певної категорії громадян України.

      Після зустрічі з громадянами уряд дозволив виїзд з України всім, хто має дозвіл на проживання в Європі.

      Читайте також Повернення українців з Білорусі, Литви та Латвії: потяг вирушить сьогодні

      Про виліт українців з посвідками за кордон

      Перші українці вилетіли з Києва 21 березня. Про це повідомляє "Громадське".

      Однією з тих, хто вирушив за кордон, була Ольга. Вона розповіла, що має посвідку на проживання в Німеччині. Там вона мешкає вже багато років, має родину та бізнес.

      Для прикордонників ми українці, вони наші посвідки на проживання в інших країнах не сприймали,
      – пояснила жінка.

      Та додала, що у законодавстві не все передбачили.

      Про пом’якшення карантину для українців Євросоюзом

      Раніше про те, що ЄС пом'якшив умови карантинних заходів для певної категорії громадян України, у фейсбуці повідомив представник України при ЄС Микола Точицький.

      ЄС дозволи в’їзд українцям, які є членами родин громадян ЄС або мають дійсні дозволи на проживання в будь-якій державі,
      – йдеться в повідомленні.

      Він додав, що таке рішення ухвалили через обмеження щодо перетину кордону в Україні.

      Що відомо про обмежувальні заходи

      Починаючи з 16 березня, в Україну не можуть потрапити іноземці. Винятки:

      • іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні;
      • представники міжнародних організацій;
      • дипломати, акредитовані в Україні;
      • та, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;
      • громадяни України;
      • діти або інших членів сімей громадян України.


      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини Києва Новини політики авіація Євросоюз Європа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:20 Ірина Бекешкіна померла: що про неї відомо
      Северин Трач
      сьогодні , 12:00 Гігієна має стати культом в нинішніх реаліях
      Мирослава Ґонґадзе
      сьогодні , 09:46 Карантин для імпорту: чи зникнуть з продажу іноземні продукти
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 08:30 Навіть США програють у бою з Covid-19, або Щоб вижити, потрібно діяти на випередження
      Леонід Швець
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук