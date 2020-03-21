Українці з дозволами проживання в Європі вилетіли з Києва, досі діяла заборона
Перші українці з посвідками на проживання в інших країнах вилетіли з України. Досі вони не могли зробити це через заборону. Водночас Євросоюз пом'якшив умови карантину через коронавірус для певної категорії громадян України.
Після зустрічі з громадянами уряд дозволив виїзд з України всім, хто має дозвіл на проживання в Європі.
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Про виліт українців з посвідками за кордон
Перші українці вилетіли з Києва 21 березня. Про це повідомляє "Громадське".
Однією з тих, хто вирушив за кордон, була Ольга. Вона розповіла, що має посвідку на проживання в Німеччині. Там вона мешкає вже багато років, має родину та бізнес.
Для прикордонників ми – українці, вони наші посвідки на проживання в інших країнах не сприймали,
– пояснила жінка.
Та додала, що у законодавстві не все передбачили.
Про пом’якшення карантину для українців Євросоюзом
Раніше про те, що ЄС пом'якшив умови карантинних заходів для певної категорії громадян України, у фейсбуці повідомив представник України при ЄС Микола Точицький.
ЄС дозволи в’їзд українцям, які є членами родин громадян ЄС або мають дійсні дозволи на проживання в будь-якій державі,
– йдеться в повідомленні.
Він додав, що таке рішення ухвалили через обмеження щодо перетину кордону в Україні.
Що відомо про обмежувальні заходи
Починаючи з 16 березня, в Україну не можуть потрапити іноземці. Винятки:
- іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні;
- представники міжнародних організацій;
- дипломати, акредитовані в Україні;
- та, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;
- громадяни України;
- діти або інших членів сімей громадян України.