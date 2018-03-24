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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Українці за завданнями спецслужб РФ агітували за створення "Новоросії"

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Українці за завданнями спецслужб РФ агітували за створення
Українці за завданнями спецслужб РФ агітували за створення "Новоросії" / Фото з вільних джерел

Двоє мешканців Дніпропетровської області проводили за завданням спецслужб РФ антиукраїнську агітацію у соціальних мережах. Наразі працівники СБУ їх затримали.

Про це інформує прес-центр.

"Зловмисники поширювали в Інтернеті агітацію за створення так званої "Новоросії" та ідеї територіального розширення окупованих територій Донеччини та Луганщини", – йдеться у повідомленні.

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За даними відомства, їх найняли мешканці тимчасово окупованого Донецька та анексованого Криму, які представлялись співробітниками органів безпеки РФ.

"Безпосереднє встановлення контакту відбулось через близьких родичів та друзів зловмисників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України", – зазначено у повідомленні.

За даними СБУ, одним з завдань був пошук проросійськи налаштованих осіб для участі у фейкових протестних акціях.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили комп’ютерне обладнання, яке використовували зловмисниками для розповсюдження антиукраїнських матеріалів, та засоби зв’язку для спілкування з російськими кураторами. Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження.

Українці за завданнями спецслужб РФ агітували за створення
Українці за завданнями спецслужб РФ агітували за створення "Новоросії"

Українці за завданнями спецслужб РФ агітували за створення
Українці за завданнями спецслужб РФ агітували за створення "Новоросії"

Нагадаємо, на Харківщині співробітники контррозвідки Служби безпеки України припинили діяльність агентурно-інформаторської мережі Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Теги: Новини України СБУ Тероризм Анексія Криму Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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