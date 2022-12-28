Окупанти масово примушують місцевих мешканців відмовлятися від громадянства України

Починаючи з 27 грудня, на тимчасово окупованих територіях України оголосили збір заяв місцевих мешканців про відмову від українського громадянства. Такі вказівки окупаційна адміністрація отримала від Кремля.

Про це 24 каналу повідомив правозахисник Павло Лисянський. Таким діям передувало ухвалення указу Путіна "Про деякі питання набуття громадянства РФ".

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Що передбачає указ

Цим указом Путін "визнає" місцевих мешканців тимчасово окупованих територій України громадянами РФ. Крім того, указ зумовлює спрощення отримання паспорта громадянина Росії до двох заяв:

про відмову від українського громадянства,

про набуття громадянства Росії.

В яких областях збирають заяви

За словами Лисянського, з 28 грудня окупаційні адміністрації у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях надали команду про масовий збір заяв.

Паспорти РФ окупанти роздають, ще с 2019 року, а от заяви про відмову від українського громадянства збирають вперше. Але такими діями загарбники тільки підтвердять свої дії направлені на геноцид українського народу

– говорить Лисянський.

Колаборанти змушують відмовитись від українського громадянства працівників підприємств, установ та організацій, які знаходяться під контролем окупантів.

Як виглядають заяви відмови від громадянства України / Скриншот

Ба більше, загарбники планують збирати такі заяви від громадян під час видачі гуманітарної допомоги. Варто додати, що до цих заходів долучили також профспілкові організації окупантів та регіональні представництва створених політичних партій Росії.

Їхнє завдання – вести активну агітаційну роботу про відмову від українського громадянства серед місцевих мешканців.

За відмову українців затримуватимуть

Станом на 28 грудня вже відомо про двох затриманих мешканців у Антрациті та Ровеньках Луганської області. Чоловіки не захотіли писати заяву, тому їх відвезли до місцевого "МГБ" для профілактичної розмови, під час якої будуть залякувати та погрожувати фізичним насильством.

Варто зазначити, що такі заяви будуть підписувати навіть ті, хто вже давно отримав паспорт громадянина Росії, але не відмовився від українського громадянства.