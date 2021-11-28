Українців попереджають про густий туман: де слід бути обережними на дорогах

Більшу частину України вранці 28 листопада накрив густий туман. Водіїв на дорогах просять бути уважними та дотримуватися дистанції.

Синоптики прогнозують туманний початок дня 28 листопада, який може створити небезпеку на дорогах.

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Туман в Україні

Вранці 28 листопада туман прогнозують у

північних,

більшості західних,

центральних,

південних областях.

У цих регіонах погана буде видимість: 200 – 500 метрів. Через це майже по всій території країни оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять водіям бути уважними та обережними на дорозі, аби уникнути аварій.

Поради для водіїв у туманну погоду

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

зберігати безпечну дистанцію з іншими автівками;

у випадку зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати небезпечних маневрів на дорозі.