Українців попереджають про новий шкідливий файл

Ворожі хакери продовжують спроби атакувати українські інформаційні ресурси. Урядова команда реагування виявила новий файл, який призводить до встановлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.

CERT-UA виявила файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm". Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку – довідку про порядок дій під час артилерійських обстрілів.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Що робити при виявленні шкідливого файлу

Сам файл містить шкідливий програмний код. Його запуск призведе до встановлення на пристрої програми MicroBackdoor.

️У разі виявлення такого файлу слід ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA. В урядовій команді вже скоординують подальші дії. Зазначимо, більше індикаторів щодо шкідливих файлів та програм можна дізнатись тут.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.