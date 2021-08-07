Юних українців викрили на кордоні з Польщею через підробку COVID-паспортів
Джерело:Прикордонна служба Польщі
На пункті пропуску Корчова у Польщі прикордонники виявили, що 4 українців мали підроблені COVID-паспорти. Їх покарали ув'язненням.
Українці 3 серпня їхали автобусом в Польщу на роботу. Про це польські прикордонники повідомили 6 серпня.
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Польські прикордонники виявили підроблені документи у 4 українців
4 українських чоловіків віком від 18 до 23 років мали підроблені сертифікати ЄС, що підтверджують вакцинацію проти COVID (так звані паспорти COVID).
Офіцери прикордонної служби у Корчові затримали 4 громадян України з підробленими COVID-паспортами,
– розповіли прикордонники.
У прикордонній службі додали, що:
- сертифікати містили реальні особисті дані, однак штрих-коди стосувалися інших громадян України;
- ці дані встановили, завдяки швидкій верифікації QR-коду;
- українці, почувши звинувачення у використанні неправдивих документів, самі зізналися у порушенні;
- розповіли, що самі підробили сертифікати вакцинації.
Таким чином вони хотіли уникнути обов'язкового карантину. Згодом добровільно отримали 4-місячне ув'язнення з річним випробувальним терміном.
Останні інциденти з українцями у світі: коротко
- 16 липня окружна прокуратура в Тарнові розслідувала напади на українців. Невідомі зупиняли машини українців і вимагали, щоб ті віддавали всі гроші. Коли українці відмовлялися, ті погрожували їм й іноді застосовували фізичну силу. Очільником злочинної банди виявився справжній поліцейський.
- 5 липня у пункті пропуску Краківець – Корчова митники виявили у паливному баку мікроавтобуса контрабандні сигарети. За таке правопорушення водієві загрожує штраф та конфіскація автівки.
- На початку серпня повідомили, що серед усіх спійманих нелегалів у Польщі – 85% (тобто 2 388 з 2 817 іноземців) становлять українці.