Українців закликали бути уважними до нічних тривог

Українці мають бути уважними до тривог у ніч на 1 липня. У разі небезпеки варто прямувати в укриття.

Про це написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Чому українці мають реагувати на тривогу?

Своє повідомлення Руслан Марцінків написав о 18:05.

Будьте уважні до нічної можливої тривоги!

– зазначив мер Івано-Франківська.

Нагадаємо, ще 20 червня президент України Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги вночі та найближчими днями. Глава держави наголошував, що росіяни підготувалися до нового масованого удару.

Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що російська армія накопичила близько 120 гіперзвукових ракет "Циркон". А протягом 2026 року Росія планує випустити ще близько 30 таких цілей.