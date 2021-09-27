Українця взяли під варту у Нідерландах – за підозрою у перевезенні нелегалів: реакція МЗС

Берегова охорона Нідерландів затримала українця – капітана вітрильного судна. Його підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів морем. У МЗС України кажуть, що українське посольство співпрацює з нідерландськими правоохоронцями.

Про це повідомив у коментарі речник МЗС Олег Ніколенко. Він розповів, що затримання відбулось ще 17 вересня.

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Суд уже обрав запобіжний захід українцю

Рішення щодо українського капітана уже ухвалив нідерландський суд: чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Поки що прикордонна поліція Нідерландів проводить досудове розслідування.

Посольство України в Нідерландах взаємодіє із нідерландськими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин цієї справи, забезпечення дотримання процесуальних прав громадянина,

– пояснив Ніколенко.

Нелегали прямували з Албанії до Великої Британії

Раніше ЗМІ повідомили , що на вітрильній яхті прямували нелегали з Албанії до Великої Британії. Судно з 11 мігрантами затримали у Північному морі. Обох капітанів затримала поліція за підозрою у контрабанді людей.

Минулого року Українці причетні до перевезення нелегалів у Британії: деталі розслідування

Судна з нелегалами часто затримують прикордонники

У поліції Нідерландів підтвердили, що такий випадок – не винятковий, останнім часом суден з нелегалами затримали уже декілька. Практично завжди метою їхньої подорожі є саме Велика Британія.