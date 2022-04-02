Українцям треба готуватись до 2 речей, – Арестович

Ворог відійшов з Півночі України. Найімовірніше, окупанти вийдуть взагалі або залишать невеликі сили.

Зараз російські військові, як і прогнозували, перекидають основні сили на Схід. Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

Важливо За день – два можна буде говорити про звільнення Київщини до білоруського кордону, – Арестович

Він не вірить в те, що окупанти візьмуть Маріуполь і оточать зону ООС. Адже українське командування застосовує відповідні заходи, аби цього не сталося.

Потрібно готуватися до важких боїв на Сході

Однак, на думку Арестовича, населенню треба готуватися до двох речей:

до відновлення нормального життя у звільнених районах або, зважаючи на ситуацію, відновлення життя, близького до нормального;

до важких боїв на Сході і довкола Маріуполя та на Півдні.

"Хто може – усі за працю"

За словами радника голови ОП, найголовніше, що потрібно зробити українцям, які не перебувають безпосередньо в зоні бойових дій або близько до них, виходити на роботу, відновлювати економіку.

Якщо ми хочемо "не присісти" (економічно – 24 канал) після бойових дій, треба виходити на роботу всім – від великого бізнесу до малого. Хто може – всі за працю,

– наголосив Арестович.

Він пояснив, що це зокрема важливо психологічно. Адже зміна побутових звичок "ламає" людину.

До чого потрібно готуватися українцям: дивіться відео