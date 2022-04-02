Українцям треба готуватись до 2 речей, – Арестович
Ворог відійшов з Півночі України. Найімовірніше, окупанти вийдуть взагалі або залишать невеликі сили.
Зараз російські військові, як і прогнозували, перекидають основні сили на Схід. Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.
Важливо За день – два можна буде говорити про звільнення Київщини до білоруського кордону, – Арестович
Він не вірить в те, що окупанти візьмуть Маріуполь і оточать зону ООС. Адже українське командування застосовує відповідні заходи, аби цього не сталося.
Потрібно готуватися до важких боїв на Сході
Однак, на думку Арестовича, населенню треба готуватися до двох речей:
- до відновлення нормального життя у звільнених районах або, зважаючи на ситуацію, відновлення життя, близького до нормального;
- до важких боїв на Сході і довкола Маріуполя та на Півдні.
"Хто може – усі за працю"
За словами радника голови ОП, найголовніше, що потрібно зробити українцям, які не перебувають безпосередньо в зоні бойових дій або близько до них, виходити на роботу, відновлювати економіку.
Якщо ми хочемо "не присісти" (економічно – 24 канал) після бойових дій, треба виходити на роботу всім – від великого бізнесу до малого. Хто може – всі за працю,
– наголосив Арестович.
Він пояснив, що це зокрема важливо психологічно. Адже зміна побутових звичок "ламає" людину.
До чого потрібно готуватися українцям: дивіться відео