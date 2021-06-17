Українцям відкриють території елітної "Конча-Заспи", "Залісся" та Бірючого

Території резиденцій "Залісся", "Конча-Заспа" й на Бірючому острові відкриють для українців. Ці об'єкти тривалий час були закритими для суспільства.

Про це повідомив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента. 16 червня він виступив на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

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Він наголосив, що українці отримають можливість відвідувати об'єкти державної власності, які "все життя були закритими", оскільки чиновники використовували їх у власних цілях.

Резиденція на Бірючому острові

Зокрема, громадянам забезпечать вільний доступ на територію Бірючого острова. Саме там розташована державна резиденція Президента України. "Це великий екопарк на березі моря. Для нас важливо, аби кожен міг доторкнутися до цієї природи й відпочивати там", – запевнив Тимошенко.

Заповідник "Бірючий острів" розташований у північно-західній частині Азовського моря. Колись Бірючий справді був островом, тепер – це лише коса.

Як наголосив заступник глави Офісу Президента, вже у 2021 році на Бірючому острові стартує будівництво об'єктів туристичної інфраструктури.

Бірючий острів на карті:

"Залісся" та "Конча-Заспа"

Крім цього, відкрили територію резиденції Державного управління справами, що у національному природному парку "Залісся". У Зеленського пояснили, що там, зокрема, можна спорудити готелі. Фахівці вже працюють над необхідними проєктно-кошторисними документами. Водночас вже зараз будь-який українець може вільно гуляти у парку.

Тимошенко звернув увагу й на те, що за дорученням Зеленського проводиться аудит земельних ділянок та будинків на території резиденції у Конча-Заспі, неподалік Києва. Згодом там планують облаштувати територію для відпочинку й відкрити її для відвідувачів.