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      Українцям повернуть переплату за газ, куплений за страховою ціною

      2040 Читать новость на русском
      Українцям повернуть переплату за газ / expres.online

      Ціни на газ у січні 2020 року виявилися нижчими від прогнозованих. Тож українцям, які закупили газ за страховою ціною, повернуть переплату наприкінці опалювального сезону.

      Вартість газу на січень виявилася нижчою за прогнозовану, повідомив у фейсбуці глава правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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      "Це означає, що наші активні клієнти отримають платіжки за місяць, а переплату ми зможемо повернути їм після завершення сезону. Ми дуже цінуємо, що у вересні ви вирішили скористатися нашою пропозицією", – написав Коболєв.

      На жаль, не всі зміни на ринку цієї зими ми могли передбачити заздалегідь. Головне – ви нічого не втратите, ви отримаєте газ за найнижчою з доступних на нашому ринку ціною,
      – додав голова "Нафтогазу".

      При цьому виробники тепла повинні оперативно підписати з "Нафтогазом" додаткові угоди, щоб скористатися зниженою ціною в січні.

      Що таке страхова ціна на газ? Цю ціну передбачає послуга "Газовий запас". Вона дозволила українцям заплатити заздалегідь за газ, який вони споживають взимку під час опалювального сезону. За цей газ платили за цінами, які діяли влітку. Максимальний обсяг газу, який можна було закупити, становив 25 тисяч кубометрів.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Андрій Коболєв Опалювальний сезон Газ Ринок газу Нафтогаз
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