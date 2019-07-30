Українцям слід відповідальніше ставитися до всього, що відбувається в країні, – нумеролог

Верховна Рада України була обрана не в найкращий час, тому "житиме", вочевидь, недовго, а новообраний президент має непогані задатки, але невідомо, як він їх використає.

Нумеролог Лариса Салімонович говорить про світ цифр захопливо та натхненно. Побічно згадує й карти Таро, і астрологію, та й інші, як вона каже, "езотеричні науки". На тому, що це саме науки, вона наполягає особливо. Власне, з визначень ми й починаємо нашу розмову.

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Нумеролог Лариса Салімонович

Ларисо, що таке нумерологія? Багато хто вважає, що це – шарлатанство та псевдонаука…

Це метафізична наука. Якщо астрономія вивчає матеріальну основу планети, то астрологія досліджує вплив енергії цих планет на навколишній простір. Якщо математика посвячена в практичну природу чисел, то нумерологія вивчає їхні вібрації та філософський зміст. Загалом Всесвіт можна порівняти з гігантським комп'ютером, де все суще має власний код. Саме тому з жолудя виростає дуб, а не береза чи інше дерево. Для людини такою програмою є дата її народження.

Мене якось напружує те, що я ніби народилася в межах певної програми, а отже, маю обмежений набір можливостей для того, щоб її змінити…

Ви не просто можете змінити (покращити) свою числову матрицю, а просто зобов'язані це зробити в процесі власного еволюційного розвитку і вийти за її межі. Для цього у кожному вашому числі від початку закладений необхідний потенціал. Більше того, свою життєву програму перед народженням ми обираємо самі, виходячи із тих здобутків, які мали у попередньому втіленні. Тобто наступна дата максимально відображує ту історію, яка у нас була раніше і є фактично її продовженням.

Раніше – тобто в попередньому житті?

Так.

А ви вірите у попередні життя?

Усі езотеричні науки будуються на принципі реінкарнації і є красномовним доказом того, що універсальний закон причини та наслідку – незаперечна реальність. Що ми сіємо у цьому житті, те й будемо пожинати у наступному. Скажімо, для прикладу можна привести долю людей, які народилися 19 числа. У минулому вони були видатними духовними лідерами, гуру, що користувалися незаперечним авторитетом. Але на якомусь етапі схибили і почали зловживати своєю необмеженою владою. У нинішньому втіленні власники цього аспекту можуть також відчувати свою велич, але оточуючі вже відвертаються і не бачать у них лідерів. Звідси – купа емоційних проблем.

І що ж робити, аби в наступному житті знову не народитися 19 числа?

Подолати власну гординю і отримати такі знання та досвід, аби люди самі призначили вас "на царство". Тобто потрібно стати істинним лідером і не ображатися на світ чи долю, якщо процес розв"язування кармічного вузла з якихось суб'єктивних причин затягнеться.

Як впливають цифри на долю держав?

Давайте розглянемо нашу державу. Дата її народження – 24 серпня 1991 року.

Відразу переб'ю. А чому не 16 липня 1990-го – ухвалення декларації про державний суверенітет? Або якась інша дата – перші літописні згадки, заснування Києва?

В нумерології важлива саме та дата, яка записана в офіційних документах і діє на даний час. Хоча і всі попередні спроби дуже цікаві для аналізу тих помилок, які раніше завадили реалізуватися задуманому. Що стосується 16 липня і 24 серпня з річним інтервалом, то обидві дати мають щонайменше два схожих аспекти. І це, без сумніву, знакова річ. Складається враження, що українці у 1990-му надіслали Всесвіту запит на власну державу (мовляв, ми вже дозріли, – дайте!), а там розглянули прохання і "дали", проте з певними поправками, які більш точно відповідають потенціалу і генетичному коду нації.

Останній, до речі, визначається трійкою. Як і кожне число вона має свій плюс та мінус, обираючи поміж якими, ми й формуємо власну долю. Так ось, у позитиві трійка – це творча, успішна, креативна енергія, що прагне до максимального самовираження. Її ж тінь – це лінь, безпечність, чванливість, скандальність. Подивіться хоча б на нашу Верховну Раду, де по три гетьмани на одну булаву…

Для мене показовими для осмислення сутності українців є картини Іллі Репіна. І ті ж козаки, які пишуть листа турецькому султану, і картина "Гопак": на ній козак танцює посеред вулиці, де нікого немає. Просто так, сам по собі. Оце творче начало трійки у ньому настільки потужне, що він не може втриматися і дає йому несподіваний вихід.



Творче начало трійки в українському коді нації досить потужне: це добре передано на картинах Іллі Репіна / Фото з відкритих джерел

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Це не творче начало, а купа вільного від соціальних зобов'язань часу. Отак ми й танцюємо гопак посеред руїни, яку ж самі й створили...

Можна трактувати й так. Але все таки у потребі до самовираження українській нації не відмовиш.

Так, тільки інколи це самовираження набуває дещо несподіваних форм.

Згодна з вами у тому, що ми поки не навчилися використовувати енергію чисел, присутню в даті народження нашої держави, у позитиві. В основному все йде в негатив, і це найбільша наша проблема. Нинішній 2019 рік дає в сумі нашу фірмову трійку, що вказує на знаковість цього періоду. Скажімо, обидва наші Майдани починалися у рік, персональним числом якого теж була ця енергія. Нині дана вібрація універсальна для всієї планети, але зачепила Україну настільки потужно, що політологи вже назвали результати парламентських виборів "тихим Майданом".

Тобто черговий Майдан ми вже пережили, але так тихо-мирно, що й не помітили?

Десь так. Але ця нинішня універсальна трійка обернулася до нас – знову ж таки (!) – своїм негативним боком. Бо все було надто хаотично. Обрати нові обличчя в піку старим – той таки гопак у полі. Українцям слід більш відповідально ставитися до всього, що відбувається в країні і думати про неї як про спільний дім.

А що ви можете сказати про нумерологію президента Зеленського?

Він не випадково виник як кандидат у президенти, оскільки два його базових числа тотожні з числовими енергіями України. Тобто він може зробити для держави багато корисного, але поки що не зрозуміло, чи має таке бажання і чи не забракне йому часу, аби швидко отримати необхідний для такої посади досвід.

А що цифри кажуть про розвиток його стосунків зі світовими лідерами – Трампом, наприклад? Або з Меркель та Макроном, які входять до нормандської четвірки? Або врешті-решт з Путіним?

Давайте виведемо "колективний Захід" поки що за дужки, бо там партнерів оцінюють у першу чергу за їхніми конкретними діями. А ось з Путіним – справді цікава історія. Зеленського з ним порівнюють невипадково, бо в езотеричній системі "Карти долі" обидва мають програму бубнової двійки. Для людей при владі цей аспект характерний тим, що їх на високу посаду висуває близьке коло, якому висуванець у перспективі віддано служить. Якщо говорити про Путіна, то тут, звісно, згадується кооператив "Озеро". Не секрет, що саме цьому елітному клану майже два десятиліття поспіль дістаються найжирніші проекти з освоєння державних коштів. І як тут утриматися, щоб не провести умовну паралель з "Кварталом" Зеленського?

А що карти кажуть стосовно того, що він вийде за межі свого клану і згадає, для чого його обрали?

От він вніс зараз до Ради законопроект про конфіскацію незаконних активів чиновників. Буде просто чудово, якщо це починання стане системним і стосуватиметься всіх без винятку управлінців. Але є ризик, що у чужих відберуть, а своїм віддадуть. Пригадайте лишень історію з Ходорковським і, зокрема, прізвище людей, яким дісталася конфіскована бізнес-імперія засудженого? Дуже хотілося б, аби наш президент усіляко уникав подібних спокус. І така надія справді є, оскільки карти планетарного управління (другий за важливістю аспект у цій системі), у них таки різні. У Путіна – це трефова вісімка, а в Зеленського бубнова десятка.

І що ця вісімка трефова означає?

Що людина – ідейний диктатор. Це добре видно завдяки його нав'язливим ідеям з підкорення Росією світу, відтворення радянської імперії, створення "Новоросії" тощо. Я б навіть сказала, що людина з такою картою – ідейний деспот, який не відмовиться від задуманого навіть під загрозою смерті.

Володимир Зеленський і Володимир Путін в езотеричній системі "Карти долі" мають програму бубнової двійки / Колаж Інформатор

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А десятка бубнова "б'є" трефову вісімку чи як?

Скоріше, понижує градус світоглядної конфронтації між ними. Загалом, Зеленський може принести користь країні завдяки відмінному діловому чуттю. Від нього варто вимагати підйому економіки, створення сприятливих умов для бізнесу, турботи про людину. І якщо він перейматиметься достатком країни в цілому, то все буде чудово. Якщо ж ні – матиме серйозні проблеми.

Чому за Зеленським так масово пішов виборець?

Він народився у січні, в першому місяці року. В системі Таро одиниця – це аркан "маг". В позитиві – це той, котрий своїм словом може запалити інших і навіть зневірених воскресити до життя. Це той алхімік, якому природа потурає в його магічному впливу на людей. Головне при цьому – бути справді магом, а не здаватися ним.



Володимир Зеленський народився у січні, в першому місяці року. В системі Таро одиниця – це аркан "маг", цим президент і "взяв" виборця. / Фото з відкритих джерел

А що можна сказати про Верховну Раду?

Дехто з астрологів вже поставив на ній хрест. Кажуть, вибори відбулися відразу після коридору затемнень, коли ще й тривав період ретроградного Меркурія, а після такого періоду треба все зроблене переробляти. Тобто такій Раді мої колеги дають півтора-два роки.

Ви з цим згодні?

Нумерологія дає шанс. Вибори у нас проходили 21 числа. У системі Таро – це аркан "мир". На ньому зображена дівчина в овальному колі, подібному до кокона, в якому з гусениці визріває метелик. У власника цього аспекту є два шляхи. Він може максимально розвинути свій потенціал і стати людиною світу, працюючи в різноманітних міжнародних структурах. А може так і залишитися у своєму тісному світі, не бажаючи розправити крила.



Вибори нового парламенту відбулися, коли тривав період ретроградного Меркурія. Такій Раді астрологи дають півтора-два роки...

А як це стосується парламенту?

Там буде створена однопартійна більшість. Мабуть, некоректно коментувати вибір людей... Побачимо, чому вони навчаться у Трускавці, куди їх направив президент. Якщо ж цей фокус не вдасться, замість парламенту отримаємо залізобетонний кокон, об який безнадійно б'ються "метелики" з інших фракцій. Тоді про парламентсько-президентську республіку можна буде забути. І хто у цьому винен? Ми справді маємо лише те, що обираємо самі. Числа просто допомагають зробити правильний вибір і фіксують його результат.

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