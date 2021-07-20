Україну накриють грози, шквали та град: у яких областях чекати негоди

Україну не покидає негода, упродовж 20 липня вона вируватиме у низці областей. Сухо буде лише у Запорізькій, Рівненській, Донецькій та Луганській областях, а також в окупованому Криму.

Температура в Україні коливатиметься від +21 на заході до +36 на сході. Найхолодніше буде на Львівщині, найтепліше – у Запорізькій області та Луганщині.

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Про що попередили синоптики

За інформацією Укргідрометцентру, 20 липня в Україні, крім південно-східної частини, пройдуть грози. Вдень у більшості західних областей прогнозують рясні дощі.

У центральних регіонах подекуди випаде град. Шквальний вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. Через це там оголосили I рівень небезпечності, тобто жовтий.

Крім цього, 20 липня у Рівненській, Житомирській, Чернігівській Запорізькій, а також східних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Україною пройшлася негода

Напередодні негода наробила лиха в Україні, без світла залишилися 75 населених пунктів у 4 областях – Київській, Сумській, Чернігівській та Житомирській. Зокрема, кілька днів поспіль потужні зливи накривали Київ. 19 липня вулиці української столиці перетворили у ріки, шквальний вітер виривав дерева.

Що робити під час грози: важливі поради

Якщо гроза застала вас на вулиці, не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами. Краще перечекати негоду в приміщенні.

Також потрібно уникати відкритої місцевості та води. Все тому, що вона дуже добре проводить струм. Більше про те, як поводитися під час грози – читайте за посиланням.