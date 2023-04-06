"Зимова казка" у квітні: Україну засипало снігом, потяги спізнюються

Україну на початку квітня накрив снігопад. У білій ковдрі прокинулися мешканці низки областей, зокрема на Заході та Півдні нашої країни.

Про актуальну ситуацію у регіонах – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Львів

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що область та місто притрусило снігом. Він закликав водіїв бути обережними на дорогах. Щоб поїздка під час ускладнених погодних умов була безпечнішою, він порадив:

дотримуватися безпечного швидкісного режиму та дистанції. Чим меншою буде швидкість вашого авто, тим краще зчеплення з дорожнім покриттям матимуть шини, а також ви матимете більше часу відреагувати на перешкоду;

на поворотах не робити різких маневрів та пригальмовувати поступово;

в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

перевірити, чи справні склоочисники;

дотримуватися правил дорожнього руху.

Львівщину накрило снігом: дивіться відео

Ситуація на дорогах складна: дивіться відео

На превеликий жаль, 6 квітня не минулося без ДТП. У селі Вирів Львівського району на ділянці траси Куликів – Великосілки вантажівка зійшла з дороги, перекинулась в'їхавши в огорожу житлового будинку. Внаслідок ДТП знесено опору ЛЕП та обірвано дроти комунікацій. Однак, попередньо, постраждалих немає.

ДТП на Львівщині / Фото "Варта1"

Івано-Франківськ

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що квітнева зима не відступає.

Техніка працює, хоча частину вже переобладнали для весняно-літніх робіт. Але сніг продовжує падати. Тому, водії, будьте обережні на дорогах. Також можливі зміни в графіках маршрутів,

– додав він.

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зауважила, що у західних областях України вирує циклон Norbert, який вже зумовив ускладнення погодних умов. На дорогах проведена превентивна обробка дорожнього покриття на гірських перевалах і віражах.

"Станом на цю хвилинилину проїзд дорогами державного значення Івано-Франківщини забезпечено. Для розчищення проїзної частини від снігу та підсипання піщано-сольовою сумішшю задіяно 47 одиниць спецтехніки. Заторів нема", – зазначила вона.

За її словами, на дорогах місцевого значення працює 17 одиниць техніки та 40 працівників. Досі є утруднений проїзд в Косівському та Івано-Франківському районах. Служби продовжують працювати.

Робота снігоочисної техніки на дорогах області: дивіться відео

Аварія на Прикарпатті / Фото з телеграм-каналу FRANKIVSK 112

Чернівці

У Чернівцях сніг також спричинив ускладнений рух на дорогах. Зокрема на:

вулицях Фастівській, Старожучківський шлях,

частково на проспекті, перехресті Хотинської та Александрі.

Також ускладнений рух на дорогах області, здебільшого на ділянках з підйомами — у напрямку Порубного та об'їзної Хотина. Поліція просить містян утриматися від поїздок автомобілями.

У Міненерго повідомили, що через негоду у Чернівецькій та Івано-Франківській областях без світла залишилися 5 тисяч абонентів.

Для очищення доріг міста від снігу залучили 12 одиниць спецтехніки. Загалом за ніч здійснили 41 виїзд.

Ужгород

Добряче притрусило снігом і мешканців Закарпаття. Сніг у квітні явище звичне, але для гірських районів, а от те, що випало в Ужгороді, Мукачеві, Берегові чи Хусті, – трохи дивує.



Сакури у снігу / Фото mukachevo.net

Тернопіль

У Тернополі через обледеніння контактної мережі тимчасово не курсують тролейбуси. Замість 11 тролейбуса на маршрут виїде великогабаритний автобус. Служба автомобільних доріг повідомляє, що у Тернопільській області місцями випало до 20 сантиметрів снігу. На дорогах вночі працювали спецтехніка.

На Тернопільщині випало до 20 сантиметрів снігу: дивіться відео

Луцьк

У Луцьку 6 квітня сніг надовго не затримався, проте лучани встигли сфотографувати красу квіткового ранку. Фотографіями поділився у фейсбуці Вадим Тєсунов.

Луцьк у снігу / Фото Вадима Тєсунова

Одеса

Притрусило снігом і Одещину. У селищі міського типу Тарутино в Одеській області зранку випав сніг.

Сніг на Одещині / Фото "Суспільне Одеса"

Низка потягів запізнюються

"Укрзалізниця" попередає про затримки восьми потягів, які курсують через західні області. Мовиться про:

№715/716 Перемишль – Київ (+2 год 17 хвилин);

№113/114 Харків – Львів (+1 год 55 хвилин);

№55/56 Київ-Пасажирський – Івано-Франківськ (+45 хвилин);

№129/130 Ворохта – Кременчук (+39 хвилин);

№149/150 Чернівці – Полтава-Південна (+39 хвилин);

№59/60 Київ-Пасажирський – Чоп (+34 хвилин);

№5/6 Запоріжжя – Ясіня (+32 хвилин);

№49/50 Київ-Пасажирський – Трускавець (+30 хвилин).

Яка ситуація в інших областях

Синоптики попереджають, що сьогодні Україну накриє циклон, який принесе опади. На Заході очікується сніг, а в інших областях України – дощ. Попри те, що погода буде з позначкою плюс, можливі сильні пориви вітру, а у деяких північних та центральних районах туман. Так, сильний туман сьогодні зранку спостерігався у Вінницькій області.