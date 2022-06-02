Україну чекає спекотний день: прогноз погоди на 2 червня

Погода в Україні 2 червня буде теплою та спекотною. В деяких регіонах можливі дощі та вологість повітря.

Спекотно буде у всіх регіонах України. Але в ніч з 1 на 2 червня короткі дощі таки варто очікувати мешканцям Сходу України.

До теми Дощі накриють більшість областей: прогноз погоди на 1 червня

Прогноз погоди в регіонах

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці повідомила, що у більшості областей України варто чекати на температуру +23...+29 градусів. На Півдні та Сході до +30 градусів. На Заході – +22...+28 градусів.

Також 2 червня протягом дня волога погода з періодичними дощами та грозами охопить більшу територію України.

Натомість на Сході, в Криму та Приазов'ї опади мають припинитися вдень.

У Києві на другий день літа, ймовірно, буде короткочасний дощ з грозою, але його варто чекати ближче до вечора. При цьому, варто бути обережними, бо під час грози може посилитися вітер.

Температура повітря у столиці очікується +25...+26 градусів.

Зауважте, що перший день літа в Україні панувала переважно дощова погода, але при цьому також було й тепло. Опади накрили увесь Захід України. Крім того, дощі не оминули й багато інших областей на Півночі, Сході та в Центрі країни.

На Заході вдень 1 червня, попри опади, не відчувалось холоду. Температура повітря в межах +22...+25 градусів. Уночі та вдень синоптики прогнозували дощі.

Погода в містах

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +21...+23

Рівне – +22...+24

Житомир – +24...+26

Вінниця – +27...+29

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +26...+28

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +28...+30

Харків – +29...+31

Київ – +25...+27



Прогноз погоди в Україні на 2 червня / Карта Укргідрометцентру