Україну чекає спекотний день: прогноз погоди на 2 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 2 червня буде теплою та спекотною. В деяких регіонах можливі дощі та вологість повітря.
Спекотно буде у всіх регіонах України. Але в ніч з 1 на 2 червня короткі дощі таки варто очікувати мешканцям Сходу України.
До теми Дощі накриють більшість областей: прогноз погоди на 1 червня
Прогноз погоди в регіонах
Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці повідомила, що у більшості областей України варто чекати на температуру +23...+29 градусів. На Півдні та Сході до +30 градусів. На Заході – +22...+28 градусів.
Також 2 червня протягом дня волога погода з періодичними дощами та грозами охопить більшу територію України.
Натомість на Сході, в Криму та Приазов'ї опади мають припинитися вдень.
У Києві на другий день літа, ймовірно, буде короткочасний дощ з грозою, але його варто чекати ближче до вечора. При цьому, варто бути обережними, бо під час грози може посилитися вітер.
Температура повітря у столиці очікується +25...+26 градусів.
Зауважте, що перший день літа в Україні панувала переважно дощова погода, але при цьому також було й тепло. Опади накрили увесь Захід України. Крім того, дощі не оминули й багато інших областей на Півночі, Сході та в Центрі країни.
На Заході вдень 1 червня, попри опади, не відчувалось холоду. Температура повітря в межах +22...+25 градусів. Уночі та вдень синоптики прогнозували дощі.
Погода в містах
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +21...+23
Рівне – +22...+24
Житомир – +24...+26
Вінниця – +27...+29
Одеса – +25...+27
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +26...+28
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +28...+30
Харків – +29...+31
Київ – +25...+27
Прогноз погоди в Україні на 2 червня / Карта Укргідрометцентру