Україну майбутнім поколінням ми залишимо вільною та квітучою, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. Він зазначив, що ворог не очікував тотального опору.

Міністр сказав, що всі стомлені, виснажені та шоковані втратами. Однак попереду дуже складний період, для якого потрібно багато сил і витримки.

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"Але хочу сказати усім. Українці – ви неймовірні! Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотно наближається", – повідомив Резніков.

Україна перебудовується

Міністр заявив, що кремлівські щури вже тремтять й шукають спосіб втечі. Україні ж вдається успішно перебудовуватися для життя в умовах оборони.

Допомога надходить у промислових обсягах, ця робота вже налагоджена. Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною,

– запевнив він.

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