Україну можуть виключити з "зеленого списку" ЄС наступного тижня, – ЗМІ

Через важку ситуацію з коронавірусом, Україна може покинути "зелений список" Євросоюзу. Очікується, що таке рішення Рада ЄС ухвалить вже наступного тижня.

Про такий ймовірний розвиток подій повідомив кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк, з посиланням на власні джерела.

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Головна причина – ситуація з COVID-19

Завтра посли ЄС найімовірніше виключать Україну зі списку країн, безпечних для подорожей через ситуацію з коронавірусом. Виключення зі списку очікується наступного тижня,

– написав Йозвяк.

Зазначимо, що ще 18 жовтня Юзвяк повідомляв, що Україну мають видалити з переліку країн безпечних для подорожей. Проте цього не сталось.

Не виключав такий перебіг подій і голова МЗС України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що це не означатиме повного закриття кордонів Європейського Союзу.

Це буде рекомендація для країн-членів ЄС

Це буде лише рекомендація для країн-членів євроспільноти, окремі рішення ухвалюватиме кожна держава. Проте, у МЗС зауважили, що ситуація з коронавірусом погіршується не лише в Україні, вона – складна у багатьох країнах Європи.

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Що відомо про так званий "зелений список" ЄС? У цей перелік потрапляють країни, громадяни яких можуть безпечно подорожувати Європою. Список оновлюють кожних два тижні – з огляду на епідеміологічну ситуацію.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 4 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 3 мільйонів 6 тисяч осіб, летальних випадків – 70 146. Одужали – більше ніж 2 мільйони 479 тисяч хворих. За останню добу недугу діагностували у 27 377 людей, померли – 699, одужали – понад 12 тисяч.

Текст публікації Юзвяка:

Завтра посли ЄС найімовірніше виключать Україну зі списку країн, безпечних для подорожей через ситуацію з коронавірусом. Виключення зі списку очікується наступного тижня.