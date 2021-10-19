Україну накриє сильний штормовий вітер: де прогнозують негоду

У низці регіонів України 20 жовтня синоптики прогнозують посилення вітру. Подекуди його швидкість досягатиме аж 20 метрів на секунду.

Водночас в Укргідрометцентрі уточнили, що опадів у полі підвищеного тиску у цей день не очікують. Втім, у кількох областях вдарять морози.

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Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Проте вдень у західних областях досягатиме й 15 – 20 метрів на секунду.

Якою буде температура повітря:

на Заході та крайньому Півдні країни – вночі +1...+6 градусів, вдень 13-18°;

вночі +1...+6 градусів, вдень 13-18°; на решті території вночі – від +3 до -2;

від +3 до -2; на Сумщині – до -5, вдень +10...+15 тепла;

до -5, вдень +10...+15 тепла; у північно-східній частині +7...+12;

у Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень – + 6...+11 тепла.



Якою буде погода в Україні 20 жовтня / Карта з фейсбук-сторінки Укргідрометцентру

В Україну знову прийде потепління

Наприкінці тижня в Україні суттєво підніметься температура повітря. У п'ятницю, 22 жовтня, прогнозують аж до +20 градусів. Найтепліше буде на Півдні. Натомість у низці західних областей дощитиме. Там температура коливатиметься у межах +12...+17 градусів.

Текст допису Укргідрометцентру в фейсбуці:

Завтра в полі підвищеного тиску опадів ми не очікуємо. Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, проте вдень в західних областях місцями 15 – 20 метрів на секунду. Температура на заході та крайньому півдні країни вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 13 –18 градусів; на решті території вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, на Сумщині до 5 градусів морозу, вдень 10 – 15 градусів тепла, у північно-східній частині 7 – 12 градусів; уу Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень 6 – 1 1 градусів тепла.​