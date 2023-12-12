Україну знову накриють дощі, подекуди з мокрим снігом: коли посиляться опади

Уже цього тижня територією України проходитиме циклон. Тож підготуйте свої парасольки: опади посиляться.

Так, в Україні знову пройдуть дощі та мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

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Коли Україну знову накриють опади

У середу на Сході очікуються опади переважно у вигляді снігу. Вдень на Заході – дощу. Тим часом на решті території без істотних опадів. До речі, вночі та вранці у більшості областей буде туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Уже у четвер через територію України буде проходити циклон. Він спричинить більше опадів. Втім, переважно у вигляді дощу, зазначила Наталія Птуха.

14 грудня в Україні мокрий сніг та дощ, місцями (крім південної частини) ожеледь та налипання мокрого снігу; в Україні, крім західних областей, окремі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду,

– повідомили в Укргідрометцентрі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 14 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додали, що 15 грудня у південній частині та східних областях також переважно дощі. На решті території вже без істотних опадів.

Окрім того, Наталія Птуха розповіла, що після того, як пройде циклон, повітряні потоки змінять свій напрямок. Зокрема, з'явиться північна складова і, відповідно, надійдуть більш холодні повітряні маси. Тож температура повітря в Україні знову почне знижуватися.

Тому в п'ятницю та наприкінці тижня знову повернеться морозна погода,

– зауважила синоптикиня.

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Орієнтовний прогноз погоди на 15 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру