Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 30 травня

Погода в Україні у понеділок, 30 травня буде теплою та дощовою. Сонце сяятиме лише на Сході та Півдні.

Найпрохолодніше буде на Заході. Там синоптики прогнозують лише +20...+22 градуси тепла. Окрім того, аналогічний температурний прогноз – для жителів Одещини.

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Тим часом на Сході прогнозують справжню спеку. Зокрема, на Донеччині та Луганщині прогнозують до +29 градусів тепла. Південні області також зможуть відчути справжнє літо в передостанній день весни. Зокрема, у Запорізькій та Херсонській областях прогнозують до +28 градусів.

За даними синоптиків, у Сімферополі також буле спекотно. Там обіцяють +26...+28 градусів.

У Києві синоптики обіцяють лише +21...+23 градуси. Окрім того, місцевим жителям рекомендують не виходити з дому без парасольок. Столицю накриють грози.

Загалом упродовж дня опади прогнозують на усій території України, окрім Сходу та Півдня, а також – Криму. На Заході обіцяють дощі. У північних та центральних областях – грози.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко повідомила, що 30 травня в Україну завітає циклон з атмосферними фронтами. Українська синоптикиня анонсувала короткочасні дощі та грози.

При грозах можливі шквали. Вітер очікується у понеділок південно-східний, на Заході України – північно-західний. Буде помірним, у західних та північних областях – рвучким,

– наголосила синоптикиня.

Вона попередила, що температура повітря коливатиметься у більшості областей в межах +20… +25 градусів.

В українській столиці 30 травня пройдуть короткочасні дощі з грозами. За словами синоптикині, іноді можливе посилення вітру до сильного.

Прогноз погоди у містах України 30 травня

Ужгород – +21...+23

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +21...+23

Вінниця – +26...+28

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +21...+23

Суми – +21...+23

Полтава – +24...+26

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +26...+28

Київ – +21...+23



Прогноз погоди в Україні на 30 травня / Карта Укргідрометцентру