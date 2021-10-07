На Україну насуваються перші морози: де буде найхолодніше
У разі зниження температури до 0 градусів, в Україні вночі, 8 жовтня, вже буде мороз. Мовиться про зниження температури повітря та поверхні ґрунту.
Синоптики наголосили, що мовиться вже не про заморозки, а саме про мороз. Однак опадів не прогнозують, хоча буде невелика хмарність.
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В Україні синоптики прогнозують морози
Починаючи з 7 жовтня, якщо температури повітря та поверхні ґрунту будуть знижуватися до 0 градусів та нижче, то це вже буде мороз, а не заморозки,
– розповіли синоптики.
Зокрема температура вночі буде – від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень – +10...+15 градусів. Окрім того, на Закарпатті вночі буде +1...+6 градусів тепла, натомість вдень – +13...+18 градусів.
Зокрема, станом на 7 жовтня, мороз прогнозують на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.
Коротко про погоду в Україні
- 7 – 9 жовтня найближчими днями у декількох регіонах України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликали бути обачними мешканців південних та частини західних і східних областей.
- Саме тому у ДСНС попередили про заборону заїжджати автомобілем до лісу, розводити відкритий вогонь в лісах та на полях та інше.
- Ба більше, 7 жовтня у Карпатах вже вдарили морози – температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський опустилась до -2 градусів.
- Окрім того, 8 жовтня у південно-східній частині прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, тобто жовтий).