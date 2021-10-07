На Україну насуваються перші морози: де буде найхолодніше

У разі зниження температури до 0 градусів, в Україні вночі, 8 жовтня, вже буде мороз. Мовиться про зниження температури повітря та поверхні ґрунту.

Синоптики наголосили, що мовиться вже не про заморозки, а саме про мороз. Однак опадів не прогнозують, хоча буде невелика хмарність.

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В Україні синоптики прогнозують морози

Починаючи з 7 жовтня, якщо температури повітря та поверхні ґрунту будуть знижуватися до 0 градусів та нижче, то це вже буде мороз, а не заморозки,

– розповіли синоптики.

Зокрема температура вночі буде – від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень – +10...+15 градусів. Окрім того, на Закарпатті вночі буде +1...+6 градусів тепла, натомість вдень – +13...+18 градусів.

Зокрема, станом на 7 жовтня, мороз прогнозують на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.

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