Голова польського Інституту нацпам'яті назвав Галичину "Малопольщею": в Україні обурилися

Глава Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький згадав Галичину як "Малопольща". У відповідь народний депутат України та колишній керівник українського Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович охарактеризував це як вираз ностальгії за втраченою територією.

Про це написав Кароль Навроцький у фейсбук. Галичину таким терміном називали з 1922 до 1939 роках.

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Так, керівник польського Інституту національної пам'яті прокоментував рішення українських колег розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії. За його твердженням, це рішення нібито не пов'язане із запитами, які його інститут раніше спрямовував до України.

Ексгумацію проведуть за зверненнями приватних осіб, що Навроцький охарактеризував як зміни в домовленостях, які українська сторона вносить без консультацій. Після цього він висловив сподівання, що будуть розглянуті і запити його інституту, використовуючи термін "Малопольша".

Тому ми чекаємо на позитивний розгляд наших заяв українською владою, щоб ми могли розпочати роботи з пошуку та ексгумації жертв геноциду на Волині та Східній Малопольщі. Ми готові до цього в будь-який час,

– сказав він.

В’ятрович каже, що Галичину таким терміном називали з 1922 до 1939 роках, а причина його запровадження, мовляв, була "виключно політичною".

"Так українську Галичину вписували в загальнопольський наратив, витирали її українськість", — пояснює депутат.

За його словами, використання цього терміну — "це не про вшанування памʼяті за загиблими тут поляками, а про жаль за втраченим територіями, які так і не стали польськими".

До слова, раніше в Польщі заявили, що питання ексгумації жертв волинського злочину буде обговорюватись у контексті вступу України до ЄС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що Україна готова про це розмовляти.