Україну ніяк не полишає негода: де чекати град, шквали вітру і грози
19 серпня 2021 , 16:21Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Рятувальники попереджають про погіршення погоди 20 серпня. Частину України знову накриють град, шквальний вітер і злива.
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Негода охопить Схід,Південь і подекуди центр.
Звеніть увагу Спека відступає, а частина регіонів опиниться у полоні гроз: прогноз погоди на 20 серпня
Які області охопить негода
Негода охоплить східну та південну частину України. Синоптики попереджають про грози у:
- Полтавській,
- Харківській,
- Луганській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Херсонській областях,
- Криму.
Попередження про негоду на 20 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Тут прогнозують грози вдень і місцями град. Вітер набере сили у 15 – 20 метрів на секунду. При цього температура повітря зберігатиметься по-літньому теплою: +25...+28 градусів. Найспекотніше буде на Луганщині – +28...+30 градусів.
Як діяти під час негоди
- вікна варто щільно закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;
- на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникайте великих дерев: не ховайтеся під ними, не паркуйте поруч авто.