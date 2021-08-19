Україну ніяк не полишає негода: де чекати град, шквали вітру і грози

Рятувальники попереджають про погіршення погоди 20 серпня. Частину України знову накриють град, шквальний вітер і злива.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Негода охопить Схід,Південь і подекуди центр.

Звеніть увагу Спека відступає, а частина регіонів опиниться у полоні гроз: прогноз погоди на 20 серпня

Які області охопить негода

Негода охоплить східну та південну частину України. Синоптики попереджають про грози у:

Полтавській,

Харківській,

Луганській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській областях,

Криму.



Попередження про негоду на 20 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Тут прогнозують грози вдень і місцями град. Вітер набере сили у 15 – 20 метрів на секунду. При цього температура повітря зберігатиметься по-літньому теплою: +25...+28 градусів. Найспекотніше буде на Луганщині – +28...+30 градусів.

Як діяти під час негоди

вікна варто щільно закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;

на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникайте великих дерев: не ховайтеся під ними, не паркуйте поруч авто.



Поради, як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу