Україну ніяк не полишає негода: де чекати град, шквали вітру і грози

19 серпня 2021 , 16:21
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Джерело:

ДСНС

Рятувальники попереджають про погіршення погоди 20 серпня. Частину України знову накриють град, шквальний вітер і злива.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Негода охопить Схід,Південь і подекуди центр.

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Які області охопить негода

Негода охоплить східну та південну частину України. Синоптики попереджають про грози у:

  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Луганській,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській областях,
  • Криму.


Попередження про негоду на 20 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Тут прогнозують грози вдень і місцями град. Вітер набере сили у 15 – 20 метрів на секунду. При цього температура повітря зберігатиметься по-літньому теплою: +25...+28 градусів. Найспекотніше буде на Луганщині – +28...+30 градусів.

Як діяти під час негоди

  • вікна варто щільно закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;
  • на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникайте великих дерев: не ховайтеся під ними, не паркуйте поруч авто.


Поради, як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська