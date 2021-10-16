Україну огорне густий туман: у яких регіонах погіршиться видимість

16 жовтня 2021 , 14:51
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Українців попереджають про погіршення погодних умов 17 жовтня. Частину областей накриє густий туман, який призведе до погіршення видимості.

У більшості областей погода буде теплою та сонячною, лише місцями можливий дощ. Однак ситуацію можуть ускладнити тумани.

Читайте також У Карпатах вже ніби перші замети: на високогір'ї випав сніг

Попередження про густі тумани

За інформацією синоптиків, вночі та вранці 17 жовтня густі тумани очікують

  • у більшості західних,
  • Чернігівській,
  • а Сумській областях.

Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Через це у там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.


У частині областей дутимуть сильні вітри / Скриншот з і сайту Укргідрометцентру

Загроза виникнення пожеж

Водночас у період з 16 по 19 жовтня у частині регіонів переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

  • у Чернівецькій,
  • Хмельницькій,
  • Волинській,
  • Тернопільській,
  • Вінницькій,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Запорізькій областях.


У деяких регіонах буде пожежна небезпека / Скриншот з і сайту Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують на 17 жовтня температуру від +8 до +15 градусів – залежно від області. Майже скрізь світитиме сонце, опади очікують тільки на Півдні.
Автор: Наталія Пристанська