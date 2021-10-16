Україну огорне густий туман: у яких регіонах погіршиться видимість
Джерело:Укргідрометцентр
Українців попереджають про погіршення погодних умов 17 жовтня. Частину областей накриє густий туман, який призведе до погіршення видимості.
У більшості областей погода буде теплою та сонячною, лише місцями можливий дощ. Однак ситуацію можуть ускладнити тумани.
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Попередження про густі тумани
За інформацією синоптиків, вночі та вранці 17 жовтня густі тумани очікують
- у більшості західних,
- Чернігівській,
- а Сумській областях.
Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Через це у там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.
У частині областей дутимуть сильні вітри / Скриншот з і сайту Укргідрометцентру
Загроза виникнення пожеж
Водночас у період з 16 по 19 жовтня у частині регіонів переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки:
- у Чернівецькій,
- Хмельницькій,
- Волинській,
- Тернопільській,
- Вінницькій,
- Донецькій,
- Луганській,
- Запорізькій областях.
У деяких регіонах буде пожежна небезпека / Скриншот з і сайту Укргідрометцентру