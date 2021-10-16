Україну огорне густий туман: у яких регіонах погіршиться видимість

Українців попереджають про погіршення погодних умов 17 жовтня. Частину областей накриє густий туман, який призведе до погіршення видимості.

У більшості областей погода буде теплою та сонячною, лише місцями можливий дощ. Однак ситуацію можуть ускладнити тумани.

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Попередження про густі тумани

За інформацією синоптиків, вночі та вранці 17 жовтня густі тумани очікують

у більшості західних,

Чернігівській,

а Сумській областях.

Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Через це у там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.



У частині областей дутимуть сильні вітри / Скриншот з і сайту Укргідрометцентру

Загроза виникнення пожеж

Водночас у період з 16 по 19 жовтня у частині регіонів переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

у Чернівецькій,

Хмельницькій,

Волинській,

Тернопільській,

Вінницькій,

Донецькій,

Луганській,

Запорізькій областях.



У деяких регіонах буде пожежна небезпека / Скриншот з і сайту Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують на 17 жовтня температуру від +8 до +15 градусів – залежно від області. Майже скрізь світитиме сонце, опади очікують тільки на Півдні.