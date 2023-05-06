В Україну повернули 45 захисників і захисниць "Азовсталі"

Україна 6 травня повернула 42 захисників і 3 захисниць "Азовсталі". Серед них – 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів.

Україна продовжує повертати додому героїв. Андрій Єрмак розповів деталі.

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Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах.

35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі",

– мовиться у повідомленні.

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Єрмак заявив, що серед звільнених є герой, який до повномасштабного вторгнення був у російському полоні 2,5 роки. Туди герой потрапив під час Широкинської операції. Відразу після звільнення з полону герой повернувся у підрозділ, а тоді потрапив на "Азовсталь".

Також додому повернувся учасник легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі".

"Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити", – мовиться у повідомленні.

Багато героїв, які повернулися з полону, мають серйозні проблеми зі здоров'ям.