В Україну повернули тіла 1 200 полеглих українців

В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 1 200 загиблих українців, зокрема військовослужбовців. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи для ідентифікації тіл.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Україні вдалося повернути тіла ще 1 200 загиблих. У Коордштабі зазначають, що за твердженнями російської строни, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Їх репатріація відбулася згідно домовленостей, яких досягли під час переговорів у Стамбулі.

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України,

– йдеться у повідомленні.