Україна провела чергові репатріаційні заходи та повернула тіла 250 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Про репатріацію повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про повернення тіл?

Всі повернуті тіла передадуть на судово-медичну експертизу та ідентифікацію.

До процесу залучили представників Координаційного штабу, Служби безпеки України, Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмена, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

На щиті повернули 250 загиблих / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Також у штабі подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в проведенні репатріаційних заходів.

Окремо відзначили роботу військовослужбовців Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Вони перевозять тіла загиблих до спеціалізованих державних установ і організовують їх передачу правоохоронцям та судово-медичним експертам.

Нагадаємо, спецпосланник США Джаред Кушнер заявив, що Україна та Росія готують масштабний обмін полоненими перед зимовими святами. Додому можуть повернутися тисячі людей, а сама операція стане найбільшою за весь час повномасштабної війни.

Кушнер пояснив, що підготовка великого гуманітарного обміну була головною метою тристоронніх контактів за участі США. Він пов'язав майбутнє звільнення полонених із переговорами в Абу-Дабі, які відбулися на початку листопада. Конкретної дати та кількості людей американський спецпосланник не назвав, однак зазначив, що обмін планують провести до свят.

Повернення людей відбуватиметься кількома хвилями, оскільки організувати одночасне звільнення всіх бранців складно.