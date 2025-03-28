В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

В Україну у п'ятницю, 28 березня, за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 909 полеглих захисників. З числа повернених "на щиті" є військові, що загинули на різних напрямках фронту, а також померли на території Росії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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В Україну повернули тіла воїнів

У Коордштабі розповіли, що повернули тіла полеглих з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

моргів на території Росії.

Це вдалося завдяки спільній роботі Штабу, Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони України.

Поверненню також сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ,

– додали у Коордштабі.

Згодом слідчі разом з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих захисників України.