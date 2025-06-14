В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла ще 1,2 тисячі загиблих українців. Це відбулося у рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі з російською стороною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

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Що відомо про повернення тіл

У суботу, 14 червня, в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1,2 тисячі тіл, які за твердженням Росії належать українцям, зокрема військовослужбовцям.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл,

– ідеться у повідомленні.

До України повернули понад тисячі тіл / Фото Коордштабу

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні Україні вдалося повернути тіла ще 1,2 тисячі загиблих, а 11 червня Україна повернула тіла 1 212 полеглих захисників. Серед них були оборонці з Курщини, Харківщини, Луганщини, ⁠Донеччини, Запорізької області, ⁠Херсонщини.