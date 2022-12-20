В Україну повернули 16-річного хлопця, якого вивезли в Росію та "усиновили"

Переддень Святого Миколая трапилося справжнє диво – в Україну вдалося повернути 16-річного хлопця, якого незаконно вивезли у Росію. На території держави-агресорки хлопець прожив понад 8 місяців.

Українець не спілкувався з "сім'єю" у Росії

16-річний Сергій жив біля Маріуполя. Ще до початку повномасштабної війни він втратив обох батьків. Але у хлопця залишилися старша сестра та небайдужі українці, які готові йому допомагати.

Читайте також За напис про знищення Маріуполя у Росії затримали школярку: інсталяцію розібрали

Після того, як російські військові захопили Маріуполь, Сергія та інших дітей вивезли у Донецьк, далі – в Росію. Долю юного українця вирішила уповноважена з прав дітей у Росії Марія Львова-Бєлова. На камери пропагандистських ЗМІ вона заявила, що Сергія та інших дітей "усиновлять" в Росії.

Родина, у яку відправили хлопця, мала 3 власних дітей та одну всиновлену. З так званою "сім'єю" Сергій не спілкувався.

Я просто вчився в коледжі, розмовляв з друзями, з якими там познайомився,

– розповів Сергій.

У Росії українець вчився на автомеханіка, однак залишатися там він не хотів. Допомогу юнак вирішив шукати в інтернеті. Сергій відправив повідомлення в один з чат-ботів, де написав "Я хочу повернутися з Росії в Україну". Українець отримав відповідь, що йому у цьому допоможуть.

18 грудня Сергія зустріли на кордоні України. Хлопець зізнався, що дуже радий повернутися на Батьківщину. Вдома йому вже встигли подарувати пакунок від Святого Миколая, який потягом їздить деокупованими територіями.

Цікаво Святий Миколай у Бахмуті: як ЗСУ ледь не на передовій подарували дітям свято

Опікуном хлопця стане його сестра

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запевнив, що подбає про те, аби Сергій отримав психологічну допомогу та опікуна – його сестру.

Я вражений цілеспрямованістю юного українця та його непереборним бажанням повернутися додому. Це приклад того, що є в українцях – наша незламність і наполегливість,

– наголосив Лубінець

Чиновник додав, що Україна продовжує боротися за таких цілеспрямованих дітей.