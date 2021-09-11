В Україну повертається спека: прогноз погоди на 12 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 12 вересня, буде тепло та сонячно. Місцями стовпчики термометрів покажуть аж +29 градусів. Водночас опадів не прогнозують.
Справжня спека буде на Херсонщині. Однак і в інших регіонах України буде доволі тепло.
Важливо Жахливий смерч пронісся в Італії: є загиблі та постраждалі
На Західній Україні небо буде у полоні хмар, але опадів синоптики не прогнозують. Максимально повітря там прогріється до +24...+26 градусів. На сході буде трохи тепліше – +25...+27 градусів. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у східних областях.
Хмарна погода на півночі протримається весь день. Невелике прояснення слід чекати лише зранку. Стовпчики термометрів покажуть +24...+26 градусів. Найспекотніші буде на півдні України. Там синоптики прогнозують до +25...+27 градусів.
У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.
Погода у містах України 12 вересня
Ужгород – +23...+25
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23...+25
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +24..+26
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +23...+25