ВМС захищає: у порти України прибули перші 8 іноземних суден, які мають вивезти зерно

Ворог дуже сподівався на те, щоб заблокувати вихід українського зерна на глобальний ринок. Схоже на те, фіаско зазнав ще один його злочинний план.

Глобальна продовольча криза – один із головних козирів, який збиралися розіграти російські окупанти на міжнародній арені. Згідно з їхніми розрахунками, брак їжі у багатьох країнах змусив би цивілізований світ піти на поступки та послабити санкції. Схоже на те, що зовсім скоро черговий план путіна буде провалений.

Читайте до теми В один день із путіним: Ердоган подзвонив і Зеленському щодо коридорів для зерна

Прибуття іноземних суден в українські порти

Як повідомили ВМС, вони долучилися до того, щоб забезпечити безпеку цивільних суден, які будуть експортувати українське зерно. Через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай – Чорне море в українські порти вже прибули 8 іноземних суден, які будуть завантажуватися зерном.

Як повідомили у ВМС, це стало можливим завдяки знищенню російських окупантів на острові Зміїний. Він має стратегічне значення та дозволяє контролювати надводну та повітряну ситуацію на Півдні України.

Коли Зміїний був у руках окупантів, цивільним суднам доводилося користуватися каналом Суліна, через що сам канал був перевантажений, а в ньому скупчилося дуже багато суден.

Україна робить усе можливе для того, щоб не допустити глобальну продовольчу кризу. На жаль, через війну росії проти України у портах залишається ще дуже багато українського зерна, якого так потребують інші країни.

Дивіться також – у кремлі істерика через те, що розхвалені С-400 не працюють: відео





