Нищитимуть ворога: Україна отримала від Британії нові системи M270 MLRS
Джерело:твітер Олексія Резнікова
Україна отримала нові реактивні системи залпового вогню М270. Їх, як і обіцяла, передала Велика Британія.
Радісну новину повідомив очільник Міноборони України Олексій Резніков. 12 серпня М270 вже прибули в Україну.
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Резніков наголосив: Велика Британія обіцяла – Велика Британія зробила. Міністр оборони України подякував британським політикам та всім британцям.
Ваша підтримка надзвичайно важлива для України. Наші ЗСУ вміло використають це поповнення на полі бою,
– сказав Олексій Резніков.
Він також анонсував, що більше "подарунків" надійде незабаром.
Що відомо про британські РСЗВ M270
Наприкінці липня українські захисники отримали перші 3 далекобійні системи залпового вогню M270. Вони склали хорошу компанію для HIMARS на полі бою. А днями Британія заявила, що хоче подвоїти допомогу та передати ще 3 РСЗВ M270.
РСЗВ можна використовувати в будь-який час доби та за різних погодних умов. М270 здатна знищувати:
- вогневі позиції,
- позицій ствольної та реактивної артилерії,
- засоби протиповітряної оборони,
- вантажні автомобілі,
- легкоброньовані бронетранспортери,
- командні пункти,
- вузли зв'язку.
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