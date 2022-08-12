Нищитимуть ворога: Україна отримала від Британії нові системи M270 MLRS

Україна отримала нові реактивні системи залпового вогню М270. Їх, як і обіцяла, передала Велика Британія.

Радісну новину повідомив очільник Міноборони України Олексій Резніков. 12 серпня М270 вже прибули в Україну.

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Резніков наголосив: Велика Британія обіцяла – Велика Британія зробила. Міністр оборони України подякував британським політикам та всім британцям.

Ваша підтримка надзвичайно важлива для України. Наші ЗСУ вміло використають це поповнення на полі бою,

– сказав Олексій Резніков.

Він також анонсував, що більше "подарунків" надійде незабаром.

Що відомо про британські РСЗВ M270

Наприкінці липня українські захисники отримали перші 3 далекобійні системи залпового вогню M270. Вони склали хорошу компанію для HIMARS на полі бою. А днями Британія заявила, що хоче подвоїти допомогу та передати ще 3 РСЗВ M270.

РСЗВ можна використовувати в будь-який час доби та за різних погодних умов. М270 здатна знищувати:

вогневі позиції,

позицій ствольної та реактивної артилерії,

засоби протиповітряної оборони,

вантажні автомобілі,

легкоброньовані бронетранспортери,

командні пункти,

вузли зв'язку.

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